La Roma cambia volto: sei novità in vista del Monza

Ranieri contro il Porto ha cercato di schierare quella che, a suo modo di vedere, è attualmente la formazione migliore. Scelte prese visto che la Roma ha trionfato, accedendo così ai quarti di finale di Europa League. Ma adesso più che mai, per i giallorossi si avvicina un tour de force per il quale il tecnico romano e romanista dovrà far ruotare continuamente i componenti della rosa. Contro il Monza, infatti, potrebbero esserci ben 6 cambi rispetto all’appuntamento europeo. Nelsson potrebbe far rifiatare Mancini, mentre a centrocampo potrebbero salire in cattedra Saelemaekers, Pisilli, Cristante e Salah-Eddine. Ultimo, ma non per importanza è l’inserimento di Soulé che potrebbe ripetersi come nell’ultima sfida di campionato.

FOTO: Instagram Roma