La Roma avanza per Balerdi: call programmata per chiudere
28/08/2026 | 16:28:58
La Roma avanza per il difensore centrale. In pole c’è Leonardo Balerdi, argentino classe 1999 dell’Olympique Marsiglia, confermate le indiscrezioni di Santi Aouna per Footmercato subito dopo le 16. Tra poco ci sarà un call per trovare tutti gli accordi: operazione in prestito con diritto di riscatto che può diventare facilmente obbligo. Sullo sfondo c’è ancora Aguerd, ma la Roma punta a chiudere Balerdi considerato che già da ieri non c’erano margini per Morato del Nottingham Forest.
Foto: X Marsiglia