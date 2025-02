La Roma attende il Monza: Ranieri alla ricerca del decimo risultato utile consecutivo

Un’altra Roma quella che ha preso piede dall’arrivo di Claudio Ranieri. Nonostante qualche piccolo scivolone come la sconfitta contro il Como e quella in Coppa Italia con il Milan, il club giallorosso sta dimostrando di essere una squadra da primi quattro posti. Certo è che la prima parte della stagione ha fatto la differenza e incide molto in termini di classifica. Non a caso, infatti, la compagine della capitale si trova al nono posto. Contro il Monza, però, gli uomini di Sir Claudio hanno l’occasione di portare a casa il decimo risultato utile consecutivo in campionato. Un traguardo importante, che segnerebbe il grande momento della formazione capitolina e darebbe un’immensa iniezione di fiducia in vista delle gare che verranno.

FOTO: Instagram Roma