La Roma abbatte 4-0 il Servette all’Olimpico (doppietta Belotti). La Fiorentina sotto 0-2, rimonta sul 2-2 il Ferencvaros 

La Roma abbatte 4-0 il Servette all’Olimpico, la Fiorentina soffre e rimonta 2-2 il Ferencvaros.

All’Olimpico, la Roma abbatte nettamente il Servette con un sonoro 4-0. Gara in netto controllo per i giallorossi che passano in vantaggio con Romelu Lukaku. Il belga al 22′ ha sbloccato la gara dopo un assist di Celik, tiro deviato da un difensore che ha ingannato il portiere. Per il giocatore, tredicesimo gol consecutivo in Europa League.

Nella ripresa, basta un quarto d’ora ai giallorossi per archiviare la contesa. Entra Pellegrini che subito è protagonista. Il capitano serve un assist di testa a Belotti, che al 46′ trova il 2-0. Al 52′ è lo stesso Pellegrini a calare il tris, che chiude virtualmente la gara, Partita che vede poi lo stesso Pellegrini uscire dopo 17′ della ripresa. Poco dopo, Belotti fa game set e match, con il 4-0, per la rete della doppietta, la quarta stagionale.

La Roma sale a 6 punti, a punteggio pieno nel girone.

A Firenze, in Conference League, la Fiorentina rinta dallo 0-2 al Franchi contro il Ferencvaros di Dejan Stankovic, capace di portarsi sul doppio vantaggio . Vantaggio dei magiari con Varga, con la Fiorentina che non è riuscita ad impensierire più di tanto la compagime ungherese nel primo tempo.

Nella ripresa, inizio choc per i viola, che subiscono un calcio di rigore, che il var però cancella. Ma il 2-0 ospite arriva lo stesso, poco dopo, con Cissè al 51′. La Fiorentina si scuote e riapre la gara con l’uomo della Conference, Barak, che al 67′ riapre tutto.

Fiorentina che trova anche il pareggio con Nico Gonzalez, ma la rete viene annullata per pochi centimetri di fuorigioco dell’argentino. Assalto dei viola nel finale, ci prova Arthur con un tiro da fuori. Al 93′, è Ikoné, su una sponda di Nico Gonzalez, a a trovare la rete del 2-2, meritato per i viola. Fiorentina che sfiora anche il colpaccio del 3-2, con una girata di Nico Gonzalez al 96′.

Finisce con un clamoroso 2-2, la Fiorentina sale a 2 punti, il Ferencvaros sale a 4, primo insieme al Genk.

