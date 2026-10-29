La Penna, infortunio muscolare: Marinelli arbitra il secondo tempo di Fiorentina-Atalanta

29/10/2026 | 22:06:57

Colpo di scena nell’intervallo di Fiorentina-Atalanta. Il match conclusivo della nona giornata di Serie A, terminato 0-1 in favore della Dea al termine del primo tempo, grazie alla prima rete in campionato di De Ketelaere, ha perso uno dei suoi protagonisti. Infatti, l’arbitro Federico La Penna ha accusato un problema fisico che lo ha costretto a dare forfait e a non poter riprendere la partita. Il suo posto è stato preso da Livio Marinelli, designato come quarto uomo. Il cambio, totalmente inaspettato, ha posticipato di qualche minuto l’inizio del secondo tempo.

Foto: Sito AIA