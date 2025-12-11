La nota della Sampdoria: “Ancora nessuna decisione sui tifosi per la trasferta a Palermo. Equivale a impedirla”

11/12/2025 | 18:16:12

Nota della Sampdoria che vuole chiarezza per i propri tifosi, che a poco più di 24 ore dalla gara di Palermo non conoscono ancora se la trasferta sarà vietata o meno.

Questo quanto si legge: “L’Unione Calcio Sampdoria prende atto delle disposizioni assunte dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (C.A.S.M.S.) in merito all’incontro di Serie BKT Palermo-Sampdoria, in programma venerdì 12 dicembre. La scrivente, pur rinnovando il massimo rispetto per le procedure di valutazione e le decisioni degli organi preposti all’ordine e alla sicurezza pubblica, è chiamata a esprimere disappunto per la situazione che sta interessando i propri sostenitori in vista dell’incontro. Arrivare a una decisione definitiva rispetto all’apertura parziale del settore ospiti dello stadio “Barbera” a poche ore dal fischio d’inizio e dopo giorni di incertezza aggrava il significativo disagio organizzativo e per taluni il dover fare i conti con spese di viaggio sostenute in anticipo. Comprendiamo la complessità del processo decisionale, tuttavia lasciare i nostri sostenitori nel dubbio a poco più di 24 ore dalla disputa della gara equivale di fatto a impedire agli stessi di potervi partecipare”.

Foto: sito Sampdoria