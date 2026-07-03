La nota del Real Madrid: “Non abbiamo fatto offerte e non ne faremo in futuro per Enzo Fernandez”

03/07/2026 | 10:22:07

Nota ufficiale del Real Madrid, in merito alle voci di acquisizioni di Enzo Fernandez, centrocampista dell’Argentina in forza al Chelsea.

Questo il comunicato: “Alla luce delle informazioni e delle dichiarazioni emerse negli ultimi giorni riguardo a un presunto interesse del Real Madrid C. F. per il giocatore Enzo Fernández, il club desidera dichiarare che non ha fatto alcuno sforzo, né direttamente né indirettamente, per ingaggiare il suddetto giocatore e, inoltre, non ha intenzione di perseguire tale operazione. Il Real Madrid desidera esprimere il massimo rispetto per Enzo Fernández, un grande calciatore la cui carriera e qualità sono ampiamente riconosciute, così come per il Chelsea FC, un club con cui mantiene eccellenti rapporti istituzionali. Proprio per rispetto verso un’istituzione come il Chelsea FC e verso i principi di lealtà istituzionale che hanno sempre guidato le azioni del Real Madrid, il club ritiene necessario smentire categoricamente queste speculazioni, che sono infondate e non rispecchiano la realtà.

Il Real Madrid dispiace che, nonostante la chiarezza dei fatti e l’assenza di qualsiasi azione da parte del club, continuino a circolare informazioni non corrispondenti alla realtà e che servono solo a confondere i tifosi e a danneggiare inutilmente le persone e le istituzioni coinvolte”.

Foto: Instagram Chelsea