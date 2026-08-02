La nota del Perugia: “Il passaggio di proprietà sarà ufficializzato il 3 agosto”

02/08/2026 | 16:56:31

Il Perugia cambia proprietà. Con una nota ufficiale di Perugia e ‘Arenacuri’ gruppo prossimo all’acquisto del club umbro, c’è la data del passaggio di mano.

Ecco il testo: “AC Perugia Calcio e il gruppo Arenacuri, nel rispetto dell’impegno assunto di informare tempestivamente i Tifosi del Grifo e la Città di Perugia sugli sviluppi della trattativa per la cessione della società, comunicano che nelle ultime ore sono proseguite le interlocuzioni, come da programma iniziale, per definire dettagliatamente il passaggio di proprietà, che sarà formalizzato dalle parti nella giornata di lunedì 3 agosto. Puntuali informazioni sull’operazione, definita nel comune obiettivo di assicurare l’assetto migliore per il futuro, anche immediato, del Perugia Calcio, saranno rese note nella conferenza stampa che sarà successivamente convocata”.

Foto: logo Perugia