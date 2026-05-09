La nota del Cagliari: “Insulti razzisti a Davis? Tutto chiarito in campo”

09/05/2026 | 20:44:02

Arriva la nota del Cagliari in risposta a quella dell’Udinese, che denuncia un episodio di razzismo dopo la gara con i sardi. Un giocatore di casa avrebbe insultato a livello razzista l’attaccante Davis.

La nota: “Cagliari Calcio apprende con sorpresa e profondo disappunto il comunicato diffuso da Udinese Calcio al termine della gara odierna. Il Club ribadisce con assoluta fermezza che i propri valori, la propria storia e la propria cultura sportiva non lasciano spazio ad alcuna forma di discriminazione, razzismo o violenza, sia essa verbale o fisica. Ogni comportamento contrario al rispetto della persona e ai principi dello sport merita sempre la più netta condanna. Quanto accaduto in campo è stato chiarito a fine gara nel pieno rispetto della verità dei fatti non avendo il presunto episodio trovato alcun riscontro obiettivo”.

Foto: logo Cagliari