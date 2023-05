La moglie di Di Maria ancora contro i tifosi: “Attenti a come trattate le persone”

Pessima conclusione dell’avventura di questa stagione in maglia Juventus per Angel Di Maria. Sostituito dopo una prestazione inconcludente nella partita contro il Milan, il Fideo è stato sommerso dai fischi dell’Allianz Stadium. Non rispettate le attese dei tifosi che chiedevano a Di Maria un apporto maggiore alla causa bianconera. Gli scarsi risultati ottenuti hanno visto nell’asso argentino un capro espiatorio, nonostante le buone prestazione nel percorso in Europa League. Ancora una volta Jorgelina Cardoso, moglie dell’attaccante della Juventus, prende le difese del marito sui suoi profili social. Questa volta la frase rimanda al trattamento riservato dai tifosi a Di Maria nell’ultima partita: “Fai attenzione a come tratti le persone. Le cose che fai hanno uno strano modo di tornare da te”.

Foto: Instagram Di Maria