TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

La lista Uefa del Milan: le scelte di Amorim

03/09/2026 | 00:09:20

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il Milan ha presentato la lista Uefa per l’Europa League 2026-27

Portieri: Maignan, P. Terracciano.

Difensori: Gila, Gabbia, De Winter, Pavlovic, Tomori, Diawara, Estupinan, F. Terracciano.

Centrocampisti: Modric, Rabiot, Jashari, Musah, Chukwueze, Diego Moreira, Loftus-Cheek, Saelemaekers.

Attaccanti: Ramos, Pulisic, Cisse, Hutchinson.

Lista B: Torriani, Pittarella, Bartesaghi, Vladimirov, Comotto, Ossola, Camarda, Borsani.
Foto: X Milan