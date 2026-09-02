La lista Uefa del Milan: le scelte di Amorim
03/09/2026 | 00:09:20
Il Milan ha presentato la lista Uefa per l’Europa League 2026-27
Portieri: Maignan, P. Terracciano.
Difensori: Gila, Gabbia, De Winter, Pavlovic, Tomori, Diawara, Estupinan, F. Terracciano.
Centrocampisti: Modric, Rabiot, Jashari, Musah, Chukwueze, Diego Moreira, Loftus-Cheek, Saelemaekers.
Attaccanti: Ramos, Pulisic, Cisse, Hutchinson.
Lista B: Torriani, Pittarella, Bartesaghi, Vladimirov, Comotto, Ossola, Camarda, Borsani.
Foto: X Milan