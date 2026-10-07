La lettera di Tapia, presidente dell’AFA: “Finché una palla rotolerà, Messi continuerà a esserci. Il mio eroe preferito”

07/10/2026 | 15:46:39

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente dell’AFA, la Federazione calcistica argentina, ha voluto scrivere una lettera per salutare e omaggiare Lionel Messi che, nella notte italiana, ha disputato l’ultima partita della sua carriera in maglia Albiceleste.

La lettera: “Quel giorno che nessuno voleva arrivasse mai, è arrivato. Ma il tempo è inevitabile ed eccoci qui, a cercare parole per scrivere la fine di un ciclo. Non è la fine della storia. Perché ci sono storie che, quando diventano eterne, non hanno più una fine. La maglia che hai indossato pesava più di quanto chiunque potesse immaginare. La Copa America è qui. Wembley è arrivato. E infine, quel pomeriggio in Qatar, noi argentini lo conserveremo per sempre nel luogo più bello della nostra memoria. Hai fatto qualcosa di ancora più grande: hai unito le generazioni. Nonni, genitori, figli e nipoti che abbracciano la stessa maglietta, piangendo per lo stesso dieci. Anche questa è la tua eredità. Un giorno le maglie saranno appese. Le partite saranno finite. Gli stadi saranno spenti. Le leggende no. E finché nel nostro paese ci sarà una palla che rotolerà, finché un ragazzo urlerà un gol con la maglia azzurra e bianca, finché un argentino si ricorderà dove si trovava il 18 dicembre, tu continuerai a esserci. Il nostro capitano. Il nostro campione. Il nostro 10. Il mio eroe preferito. Grazie di tutto, Leo. Questa sarà sempre la tua casa”.

Foto: Instagram Argentina