La Juve vince a Lecce 1-0 ed è terza: decide Vlahovic dopo pochi secondi. Milan a -1, Roma a -4

09/05/2026 | 22:45:21

Juventus debordante all’inizio, palla a Vlahovic in area, sinistro del serbo e palla in rete. Juventus subito avanti grazie al suo numero 9 dopo 10 secondi.

Il Lecce non sta a guardare e risponde un minuto dopo, Cheddira calcia tutto solo in area bianconera, respinge Di Gregorio. Avvio palpitante, al 4′, palo di Conceicao. Poco dopo altra chance di Vlahovic che calcia, ma Falcone salva. Lecce in apnea. La gara poi si fa equilibrata, Juve in controllo, Lecce che prova a tenere duro e ripartire. Ritmi che si abbassano. La chance del 2-0 arriva al 38′ ancora con Vlahovic. Sinistro dal limite da posizione importante, palla alta. Finisce il primo tempo con la Juve avanti 1-0.

La Juve parte con rabbia e trova il 2-o. Vlahovic insacca ma è in fuorigioco. La Juve insiste, al 59′ trova ancora il 2-0. Palla per Vlahovic, che parte in fuorigioco, l’azione si sviluppa, cross dove Kalulu segna il 2-o ma anche qui, annullato per fuorigioco di Vlahovic.

Al 75′ chance grossa per Vlahovic che di destro calcia ma alto. Esce il serbo poco dopo, entra Holm. Al 77′ però grossa chance per il Lecce, perde palla Kelly, Ndri entra in area e calcia e sfiora il palo. Brividi per la Juve. Spalletti cambia volto alla Juve fuori Yildiz, Conceicao dentro Boga e Zhegrova con David. Si arriva nel recupero. Juve che ha due chance con David e Zhegrova, ma Falcone salva. Finisce 1-0 per la Juve. Colpo pesantissimo in chiave Champions. I bianconeri salgono al terzo posto, a 68 punti. Scavalcato il Milan che resta a 67. La Roma a 64, Como a 62.

Foto: Instagram Juventus