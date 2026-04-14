La Juve Stabia trema. Gli amministratori: “La proprietà è sparita, scadenze a rischio”

14/04/2026 | 16:15:17

Trema la Juve Stabia. Mario Ferrara e Salvatore Scarpa amministratori giudici della Juve Stabia hanno lanciato l’allarme in conferenza stampa riguardo il futuro della compagine stabiese, tutt’altro che roseo.

Queste le sue parole: “La situazione è arrivata a un punto di rottura in vista della prossima scadenza federale del 16 aprile. Gli amministratori hanno confermato che il socio non verserà quanto dovuto, costringendo la gestione a una corsa contro il tempo per garantire la sopravvivenza del titolo sportivo. La Juve Stabia è una delle società più sane della Serie B sotto il profilo contabile. Non ci sono stipendi arretrati. Abbandonare la categoria in questo modo sarebbe assurdo. Siamo stati abbandonati da gennaio; la scadenza di febbraio è stata salvata solo grazie all’ex presidente Andrea Langella e all’intervento dello sponsor Guerri”.

Foto: logo Juve Stabia