La Juve rischia una figuraccia: Vlahovic la salva in 11 contro 9 al 95’!

Fino al 95′ il Bologna stava cullando l’opportunità di espugnare l’Allianz Stadium grazie al gol di Arnautovic, ma l’1-1 finale dell’Allianz Stadium è frutto del pareggio siglato da Vlahovic in pieno recupero. Inevitabile menzionare il caos generato da quanto successo all’81’: palla proprio del serbo in profondità per Morata, che entra in area e viene abbattuto da Soumaoro, ma l’azione prosegue perché Cuadrado avrebbe l’opportunità di segnare, che il colombiano sciupa calciando sulla traversa a porta vuota. L’arbitro Sacchi viene richiamato dal VAR per visionare quanto accaduto e, dopo la valutazione delle immagini, decide di assegnare punizione dal limite, oltre a espellere Soumaoro per aver negato una chiara occasione da gol. Morata furioso perché, secondo quanto detto dallo spagnolo e ripreso dalle telecamere di DAZN, l’arbitro avrebbe punito un precedente tentativo di intervento di Medel, e non la brusca entrata del difensore franco-maliano Il Bologna protesta e, a causa della veemenza mostrata, anche l’appena-menzionato Medel viene mandato anzitempo negli spogliatoi. Un vero e proprio putiferio, che ha comportato l’assegnazione di ben otto minuti di recupero, nel corso dei quali, come scritto in apertura, la Vecchia Signora ha trovato la rete che ha impedito una cocente sconfitta. Complice il parziale stop della Juventus, la Roma (impegnata lunedì al Maradona di Napoli) potrebbe dunque portarsi ad appena tre punti dal quarto posto.

Foto: Twitter Juventus