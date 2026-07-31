La Juve e le uscite: il rimbalzo per Nico Gonzalez. E su Coinceicao…

31/07/2026 | 23:45:28

La Juventus dovrà pensare inevitabilmente alle uscire dopo aver fatto importanti sforzi in entrata. C’è questa matassa Nico Gonzalez che va sbrogliata, nel senso che Simeone lo apprezza ma l’Atletico Madrid deve fare i passi giusti senza offerte al ribasso per legittimare la richiesta del Cholo. E poi… Conceicao, intoccabile fino a prova contraria che almeno oggi non c’è. Il mercato dice sempre che nessuno è incedibile in presenza di offerte top. Le voci sul Liverpool a caccia di un sostituto di Salah hanno bisogno di fatti concreti, possono emergere altri club. Ma la Juve ha fatto un grande investimento per Conceicao non troppo tempo fa, quindi servirebbe una proposta monstre, altrimenti parliamo del nulla. Di sicuro le uscite vanno monitorate anche nel caso di presunti insospettabili, la Juve ha bisogno di fare cassa.

Foto: Instagram Juventus