Incredibile finale: palo di Pedro al 98’, trionfo Fiorentina (2-1). Espulsi Adli, Baroni e Palladino

Lazio-Fiorentina termina 1-2.

La gara inizia con un tentativo da parte di Castellanos, con Pongracic che devia in angolo, ma a sbloccare la gara è la Fiorentina, all’11’. Esce male Marusic, scippato da Mandragora con un recupero alto. Beltran lancia Gosens, che mette in mezzo e trova Adli, che al volo spiazza Provedel. Al 17′ arriva anche il raddoppio con Beltran: Folorunsho lavora un buon pallone sulla sinistra e premia l’inserimento di Dodo. Cross morbido sul secondo palo, praticamente indisturbato l’argentino appoggia in rete di testa. Da segnalare il bellissimo abbraccio di Dodo, autore dell’assist, con Palladino dopo il raddoppio. Al 34′ la Viola va vicinissima al terzo gol con una conclusione in rovesciata di Gudmundsson, terminata sul palo. Il primo tempo termina 2 a 0 per la Viola, a Baroni il compito di resuscitare i biancocelesti nella seconda frazione.

Nel secondo tempo è un’altra Lazio, più coraggiosa e arrembante. Al 63′ leggerezza dell’autore del primo gol di Lazio-Fiorentina Yacine Adli, che nel momento della sua sostituzione per Comuzzo, ha ecceduto con le proteste verso l’arbitro Rapuano e il pubblico di casa. Già ammonito per essere uscito troppo lentamente dal rettangolo verde, si è preso un secondo giallo pochi istanti più tardi. Al 67′, gli uomini di Baroni vanno a un passo dal gol dopo un colpo di testa di Dia, De Gea perde palla e in qualche modo la Fiorentina libera in angolo. Nei minuti di recupero arriva il gol di Marusic, che accorcia le distanze, oltre che un palo clamoroso di Pedro al 98′. Ma al triplice fischio il tabellone recita 1-2. La Viola può tornare a sorridere: la vittoria mancava dall’8 dicembre, in un 1-0 col Cagliari. Sul finale espulsi anche i due tecnici Baroni e Palladino.

Foto: Instagram Fiorentina