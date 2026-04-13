La Fiorentina batte la Lazio e vede la salvezza. Decide Gosens (1-0)

13/04/2026 | 22:47:04

Vittoria di capitale importanza per la Fiorentina che batte 1-0 la Lazio e si avvicina alla salvezza. Decide un acuto di Gosens al 28′. Parte meglio la Lazio, De Gea salva su un doppio tentativo dei romani di Cancellieri e Zaccagni.

Dopo la paura, la Fiorentina prende campo. Al 28′ vantaggio viola. Ripartenza della guidata da Fazzini che si conclude col tiro col cross di Harrison per Gosens che di testa la mette in rete. Fiorentina che ha avuto anche alcune chance per il 2-0, ma si va all’intervallo sull’1-0 per i viola.

Primo tempo bello, ma nella ripresa calano i ritmi, la Lazio non riesce ad essere incisiva, la Fiorentina chiude tutti i varchi e riparte. I viola la portano a casa e ottengono 3 punti pesantissimi. La classifica infatti vede la Viola portarsi a 35 punti, a +8 ora sul Lecce che è terzultimo. La salvezza sembra un affare tra Lecce e Cremonese ferme a 27.

Foto: sito Fiorentina