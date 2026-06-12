La FIGC replica a Infantino: “Uscita infelice, una caduta di stile che ferisce la comunità sportiva italiana”

12/06/2026 | 22:21:15

“Con 64 squadre forse si qualificherebbe l’Italia. Magari dovremmo arrivare a 228” sono le parole di Gianni Infantino che hanno scatenato la reazione della FIGC. Le parole di Abodi, riportate dall’Ansa: “Siccome la distanza tra Italia e Messico è ampia è meglio sentirsi al telefono per capire compatibilmente con i suoi impegni. Mi interessa sapere il suo pensiero diretto”. Questa la replica della FIGC: “E’ stata un’uscita infelice, una caduta di stile che ha ferito il sentimento dell’intera comunità sportiva italiana”, e’ la considerazione in ambienti della federcalcio, dove il presidente Gravina dimissionario resta in carica solo per gli atti indifferibili. Nella vittoria e nella sconfitta – concludono le fonti federali – il calcio insegna i valori “a cominciare dal rispetto”.

Foto: Sito FIGC