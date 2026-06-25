La Fifa apre alla Russia. Una selezione giovanile ammessa a un torneo

25/06/2026 | 18:49:47

A più di quattro anni dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, quest’ultima potrà tornare a partecipare a una competizione giovanile Fifa. L’organo di governo del calcio mondiale ha annunciato che il nuovo Festival Under 15, che si terrà in Azerbaigian dal 22 al 31 ottobre, sarà aperto a “tutte le federazioni affiliate”. Mentre le nazionali e i club russi sono stati esclusi dalle competizioni internazionali dal 2022, per una decisione congiunta di Fifa e Uef, la Federalcio russa non è mai stata sospesa. La decisione rappresenta “un passo importante verso il ritorno delle squadre russe allo sport internazionale”, ha dichiarato il ministro dello Sport russo Mikhail Degtyariov in un comunicato sui suoi profili social, esprimendo la speranza di “un primo passo verso il pieno ritorno” delle squadre e delle nazionali russe alle competizioni internazionali. A maggio, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha raccomandato la revoca delle restrizioni imposte agli atleti bielorussi, che potranno gareggiare con inno e bandiera nazionale e tornare agli sport di squadra, raccomandando invece il mantenimento delle restrizioni per gli atleti russi. Un passo verso la normalità, anche se la decisione certamente potrà non essere accolta con felicità dalla sponda Ucraina. Lo riferisce l’Ansa.

Foto: sito FIFA