La cura Klopp sta funzionando: 4 gol nelle ultime 4 per Wirtz

16/11/2026 | 22:54:42

La Germania rifila una manita all’Olanda, reduce dal 7-0 alla Grecia, e lo fa grazie alla sua stella più luminosa: Florian Wirtz. Il trequartista del Liverpool ha incantato l’Olympiastadion di Berlino con due reti di pregevole fattura, prendendosi la standing ovation al momento della sostituzione. Sotto la guida di Jurgen Klopp, in appena 5 partite disputate, l’ex Bayer Leverkusen ha trovato quattro volte il feeling con la rete. Una sorta di cura da parte dell’ex allenatore dei Reds che, nel 2025, difendeva in questo modo il classe 2003: “La sua qualità è straordinaria e non mi preoccupo. Wirtz è un talento del secolo. A un certo punto lo dimostrerà di nuovo ogni partita, come ha fatto al Leverkusen. Vi mangerete le parole se lo mettete in cattiva luce”. Detto, fatto.

Foto: Instagram Germania