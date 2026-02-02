La Cremonese loda Audero: “Orgogliosi di quanto dimostrato ieri da Emil”
02/02/2026 | 13:29:01
La Cremonese ha pubblicato sul proprio account Instagram un comunicato dove ha lodato il comportamento e la sportività di Emil Audero, colpito nella partita contro l’Inter da un petardo partito dal settore ospiti.
Questo il comunicato:
“La sportività è uno dei valori fondanti del nostro Club.
Siamo orgogliosi di quanto dimostrato ieri da Emil Audero che, seppur scosso dall’accaduto, ha deciso di proseguire e difendere i nostri pali con grande professionalità e senso di responsabilità.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno espresso a Emil vicinanza e affetto dimostrando, ancora una volta, che a vincere è sempre lo sport”.
Foto: Instagram Audero