La Cremonese loda Audero: “Orgogliosi di quanto dimostrato ieri da Emil”

02/02/2026 | 13:29:01

La Cremonese ha pubblicato sul proprio account Instagram un comunicato dove ha lodato il comportamento e la sportività di Emil Audero, colpito nella partita contro l’Inter da un petardo partito dal settore ospiti.

Questo il comunicato:

“La sportività è uno dei valori fondanti del nostro Club.

Siamo orgogliosi di quanto dimostrato ieri da Emil Audero che, seppur scosso dall’accaduto, ha deciso di proseguire e difendere i nostri pali con grande professionalità e senso di responsabilità.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno espresso a Emil vicinanza e affetto dimostrando, ancora una volta, che a vincere è sempre lo sport”.

Foto: Instagram Audero