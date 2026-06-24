La Cremonese è sempre ambiziosa: in arrivo Berti dal Cesena

24/06/2026 | 21:50:19

Nonostante la retrocessione ancora da smaltire, la Cremonese si è già rituffata sul mercato. E’ in chiusura l’affare tra i lombardi e il Cesena per portare Tommaso Berti in grigiorosso. Tra i due club è stato trovato un accordo su una cifra intorno a 2,8 milioni di euro. Rimangono da limare gli ultimi dettagli tra l’entourage del calciatore classe 2004 e il club grigiorosso per formalizzare l’accordo. Berti si è messo in luce nella scorsa stagione come uno dei migliori centrocampisti della serie B: 4 goal e 7 assist in 38 presenze. Esaudito il desiderio di Marco Giampaolo, pronto ad abbracciare il centrocampista.

foto sito cesena