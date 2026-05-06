Kvaratskhelia: “So che devo correre per non finire in panchina. Al PSG ci sacrifichiamo l’uno per l’altro”

07/05/2026 | 00:09:38

Kvaratskhelia ha parlato così a Prime Video dopo l’approdo in finale di Champions: “Lavoro duro ogni giorno, ma è ovvio che quando giochi in una squadra così forte tutto diventa più facile. Siamo un gruppo unito, lavoriamo con spirito di squadra e questo fa davvero la differenza. Ci sacrifichiamo l’uno per l’altro. Sono molto orgoglioso di questa squadra. Stiamo facendo bene perché seguiamo quello che ci chiede l’allenatore e proviamo a fare in campo tutto ciò che prepariamo in settimana. Non so se sia il mio momento migliore, forse sì, forse no. Io gioco per vincere. So che devo correre e difendere, altrimenti finisco in panchina”.

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