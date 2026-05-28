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Kumbulla: “Gasperini allenatore top, tornerò alla Roma per mettermi a disposizione e vedremo cosa accadrà”

28/05/2026 | 16:40:43

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Intervistato da Marca, Marash Kumbulla ha parlato del suo ritorno alla Roma dopo la scadenza del prestito con il Maiorca: “Gasperini? È uno degli allenatori top in Italia e in Europa. Lo ha dimostrato con l’Atalanta e con la Roma, che ha riportato in Champions League dopo tanti anni. Mi sarebbe piaciuto allenarmi di più con lui, ma la Roma ha preso le sue decisioni. Bisogna accettarle e cercare qualcosa che ti convinca. Andrò lì per allenarmi bene, mettermi a disposizione del mister e fare il meglio possibile. Poi parleremo con loro, vedremo cosa vogliono e decideremo. Nel calcio non si può mai chiudere nessuna porta, vedremo cosa succederà. Ho dimostrato di potermi adattare alla LaLiga, quindi tengo aperte tutte le possibilità”.
foto x maiorca