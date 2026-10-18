Krosche lascia l’Eintracht Francoforte: accolta la richiesta di dimissioni. È un obiettivo del Milan

18/10/2026 | 20:04:45

L’Eintracht Francoforte ha comunicato, in serata, che Markus Krosche ha presentato le dimissioni. Il dirigente era stato vicino a firmare per il Milan dopo la rivoluzione voluta da Gerry Cardinale. Resta comunque in orbita dei rossoneri.

Il comunicato dell’Eintracht: “Il Consiglio di sorveglianza dell’Eintracht Frankfurt Fußball AG ha accolto la richiesta del direttore sportivo Markus Krösche di un congedo immediato.

Il contratto, in vigore fino al 30 giugno 2028, proseguirà con alcune modifiche. Ringraziamo Markus Krösche per l’impegno profuso con successo negli ultimi anni e gli auguriamo ogni bene per il suo futuro!”.

Foto: Instagram Francoforte