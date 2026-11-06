Kroos esalta Upamecano: “In questo momento gioca a un livello incredibile”

06/11/2026 | 11:17:51

Toni Kroos si è soffermato sulla crescita di Dayot Upamecano, protagonista di una stagione molto positiva con la maglia del Bayern Monaco. Nel podcast “Einfach mal Luppen”, l’ex centrocampista del Real Madrid ha elogiato il difensore francese, sottolineando soprattutto i progressi mostrati negli ultimi mesi. Kroos ha evidenziato come Upamecano sia sempre stato un ottimo difensore nell’uno contro uno, ma abbia acquisito una maggiore sicurezza: “È sempre stato un buon difensore nell’uno contro uno, ma quello che trasmette adesso è qualcosa di diverso”. In passato il francese era stato spesso criticato per alcuni errori individuali e cali di concentrazione, soprattutto nelle partite importanti di Champions League. Aspetti sui quali, secondo Kroos, il giocatore è riuscito a lavorare in maniera significativa: “Si è sempre visto che aveva queste qualità, ma spesso commetteva errori decisivi o aveva delle disattenzioni. Ha ridotto enormemente questi aspetti”. Tra gli esempi citati dall’ex Real Madrid c’è anche la prestazione contro l’Atletico Madrid, nella vittoria per 2-0 del Bayern in Champions League. In particolare, Kroos ha sottolineato i duelli con Julián Álvarez: “Nei contrasti di ieri con Álvarez, per esempio: Julián Álvarez è un attaccante di livello mondiale, ma lui lo ha respinto con questa forza e questa presenza, riuscendo davvero a difenderlo”. Il giudizio finale di Kroos è molto chiaro e premia il rendimento raggiunto dal centrale francese: “In questo momento gioca a un livello incredibile”.

foto: instagram Kroos