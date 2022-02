Kragl cambia idea: lascia il Latina e firma per l’Avellino

L’importante offerta che vi abbiamo raccontato domenica scorsa, il sì incondizionato al punto che ieri Oliver Kragl era a Latina. Poi il dietrofront, dovuto al rilancio dell’Avellino che ha messo la freccia e nella notte ha sorpassato il Latina. Così, l’esterno sinistro tedesco ha lasciato Latina e sta raggiungendo Avellino per visite e firma. In Irpinia il direttore sportivo Di Somma cerca comunque dare un senso alla stagione: il Bari ha ormai fatto il vuoto, salvo sorprese si lotterà solo per il miglior piazzamento in vista dei playoff. Foto: Twitter Foggia