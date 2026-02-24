Kovac: “Mané non ci sarà a darci una mano. Abbiamo visto cosa può fare l’Atalanta contro il Napoli”

24/02/2026 | 19:16:22

Il tecnico del Borussia Dortmund Niko Kovac ha parlato così in conferenza stampa: “Chi giocherà ci darà una mano. Manè ed altri non sono potuti venire con noi ,ma gli altri daranno il massimo. L’assenza dei tifosi organizzati? E’ un peccato, sono convinto che avremo il sostegno che serve e dimostreremo quello che sappiamo fare. Ho già detto prima della partita scorsa e anche dopo che le chances rimangono 50% noi e 50% loro, il risultato dell’andata non importa. Dobbiamo fare vedere il nostro calcio, ci sarà un’atmosfera pazzesca e abbiamo visto cosa hanno fatto contro il Napoli”.

Foto: sito Borussia Dortmund