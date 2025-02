Koundé non basta: il Barcellona alla ricerca di terzini

Dopo i tanti rinnovi in casa Barcellona, è anche tempo di pensare a quelli che potrebbero essere i rinforzi da puntare nella sessione estiva di calciomercato. In particolar modo, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, la società blaugrana starebbe pensando di investire su un terzino destro. Per il momento a occupare quella zona di campo c’è Koundé, ma il club vorrebbe qualche garanzia in più. Hector Fort ancora non convince, mentre Vanderson ha una valutazione alta che si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. A peggiorare la situazione, inoltre, è il Monaco che non sembrerebbe così aperto a parlare di un’ipotetica cessione del brasiliano. Nonostante ciò, il classe 2001 rimane uno dei nomi preferiti del Barça. Un occhio di riguardo, però, va anche alla fascia sinistra dove Balde per il momento è il titolare. La speranza è che un rinforzo importante possa arrivare dall’interno, ovvero da Alex Valle che fino alla fine della stagione vestirà la maglia del Como.

FOTO: Instagram Barcellona