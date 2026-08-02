Koulierakis: “Gasperini è uno dei migliori tecnici italiani, sono emozionato all’idea di lavorare con lui”

02/08/2026 | 20:07:43

Prime parole da calciatore della Roma per Koulierakis: “Sono davvero molto felice di essere qui. L’accoglienza è stata fantastica. A dire il vero non ho ancora avuto il tempo di visitare la città, ma sono davvero contento di essere arrivato. Quando il mio agente mi ha detto che la Roma era interessata a me, ho risposto subito: “Va bene, andiamo”. Voglio fare del mio meglio per diventare parte di questo grande club italiano. Non ho avuto alcun dubbio. Il mio unico pensiero era essere pronto a firmare per questo club. Tsimikas e Joakim Mæhle, che ho conosciuto al Wolfsburg, mi hanno parlato dell’allenatore. Mi hanno detto che è uno dei più grandi tecnici d’Italia e sono molto emozionato all’idea di lavorare con lui. Al momento non conosco ancora i miei nuovi compagni di squadra, ma non vedo l’ora di incontrarli e iniziare questa avventura” le dichiarazioni ai canali ufficiali della Roma.

foto sito roma