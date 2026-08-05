Kostic saluta la Juventus: “Un onore aver indossato questa maglia”

05/08/2026 | 23:39:17

Con un post su Instagram, Filip Kostic ha salutato la Juventus. L’esterno serbo, in realtà, dal 30 giugno è svincolato per fine contratto. Oggi è atterrato in Olanda, per firmare con il PSV e sui social ha voluto salutare la Vecchia Signora.

Le sue parole: “Grazie, Juventus. È stato un onore indossare questa maglia e rappresentare un club con una storia immensa. Ringrazio i miei compagni, gli allenatori, gli staff tecnici, i dipendenti che lavorano ogni giorno dietro le quinte, la società e tutti i tifosi per il sostegno e per le emozioni vissute insieme. Vi auguro il meglio per il futuro”.

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Foto: Instagram Juve