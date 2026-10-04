Koopmeiners: “Sorpreso dalla titolarità. Non è stato facile, ma al fianco di un altro grande campione è andata bene”

04/10/2026 | 23:46:25

Il centrocampista della Nazionale olandese, Teun Koopmeiners, ha parlato ai microfoni di Sky al termine del match contro la Serbia. Queste le sue parole:

“Se sono stato sorpreso di giocare titolare? Un pochino sì, Xavi ce l’ha detto nell’ultimo allenamento di rifinitura. Sappiamo dove e cosa dobbiamo fare in campo e nella rifinitura mi ha detto che avrei giocato da difensore centrale con Van Dijk: ero pronto. Ho giocato più da 10 o da esterno basso di sinistra. Non è stato facile, ma con a fianco un altro grande campione è andata bene”.

Foto: sito Nazionale olandese