Koopmeiners ricorda come si fa. Juve avanti 2-1 a Istanbul con la doppietta dell’olandese

17/02/2026 | 19:34:49

Concluso un bellissimo primo tempo a Istanbul tra Galatasaray e Juventus. Una bella Juve è in vantaggio 2-1, rimontando lo svantaggio iniziale con una doppietta di Koopmeiners. Al 5′ prima chance turca, Yamas calcia fuori. La risposta della Juve è con l’uomo più atteso, Yildiz che calcia al 10′, para il portiere turco. Al 15′ vantaggio del Galatasaray. Errore di Yildiz, che sbaglia lo stop, palla che arriva a Osimhen, ci mette una pezza Bremer ma irrompe Sara che batte di Gregorio. Vantaggio Gala. Ma la Juve reagisce con veemenza un minuto dopo. Batte Cambiaso il calcio di inizio, cross per Kalulu, para il portiere, ma irrompe Koopmeiners che pareggia immediatamente. 1-1 allo stadio Ali Sami Yen. Bremer accusa un problema intorno alla mezz’ora, ma prova a stringere i denti.

Al 32′ la ribaltano i bianconeri. Grande imbucata di Locatelli per Koopmeiners che torna quello di Bergamo. Sinistro dal limite al vetriolo, palla nel sette. Juve in vantaggio. Juve che però perde Bremer al 36′, entra Gatti. Il brasiliano non vuole rischiare e aggravare il problema. Juve che sfiora il 3-1, Conceicao in ripartenza, sfiora il palo. Risponde anche il Galatasaray che con Sara impegna Di Gregorio.

Finisce il primo tempo con la Juve avanti 2-1 grazie alla doppietta di Koopmeiners.

Foto: sito Juventus