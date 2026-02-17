Koopmeiners: “Non si possono prendere cinque gol, al ritorno dobbiamo farne tre. Con Spalletti mi trovo bene”

17/02/2026 | 21:09:39

Koopmeiners ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Galatasaray: “Io penso che abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo fatto due grandi gol, ma abbiamo detto nello spogliatoio che avremmo dovuto tenere di più la palla, ma come è andato il secondo tempo non va bene, adesso dobbiamo stare zitti nello spogliatoio, dobbiamo guardare video, dobbiamo sapere che c’è un’altra partita la prossima settimana. Quando prendiamo un cartellino rosso dobbiamo pensare a cosa possiamo fare di intelligente in campo, non possiamo prendere cinque gol. Dobbiamo guardare video, dobbiamo fare meglio e dobbiamo fare tre gol, è facile, è così, minimo tre gol. Come ho detto prima, mi sento bene con questo allenatore, anche dopo il primo tempo penso fossero due gol importanti perchè eravamo sotto 1-0, ma non posso essere felice perchè non conta niente quando guardi il secondo tempo. Abbiamo fatto due gol, ma dobbiamo fare minimo tre gol al Torino. Mi sento bene anche in questa posizione. Penso possa essere importante con i gol, quando gioco di là, sicuramente mi sono detto che devo fare meglio con i gol, devo aiutare la squadra. Anche oggi nel primo tempo l’ho fatto, ma nel secondo tempo devo fare anch’io meglio, perchè i due gol non contano quando prendi cinque gol”.

foto x juventus