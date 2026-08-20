Konate: “La prima maglia che mi è stata regalata era del Real Madrid. Ho realizzato il sogno che avevo da bambino”

20/08/2026 | 16:48:21

Ibrahima Konate ha lasciato il Liverpool dopo 5 anni e, a parametro zero, ha firmato per il Real Madrid. Il difensore francese classe ’99 ha rilasciato le prime parole da giocatore dei blancos ai canali ufficiali del club.

“È un momento molto speciale per me, perché la maglia del Madrid è stata la prima che ho avuto. Me l’ha data mio fratello maggiore. Fin da bambino ho sognato di giocare per questa squadra incredibile. E ora realizzo quel sogno. So che questo club ha sempre le più alte aspirazioni. Tutti quelli che arrivano al Real Madrid lo sanno. Sono pronto a dare tutto per questi colori, sia dentro che fuori dal campo. Ho giocato solo una finale di Champions, quella a Parigi nel 2022, e l’ha vinta il Real Madrid. L’ennesima. Ora voglio scrivere la mia storia in questo club, sollevare molti titoli e contribuire a far continuare la squadra a vincere. Hala Madrid!”

Foto: Instagram Konate