Kompany risponde a Matthaus: “Ho detto più volte quanto Muller sia importante per noi”

Arriva la risposta di Kompany nei confronti di Matthaus. L’ex calciatore tedesco, infatti, era stato duro nei confronti del tecnico del Bayern Monaco per la scelta di far entrare Muller negli ultimi secondi della sfida contro il Celtic. Queste le parole del belga: “Ho detto più volte quanto per noi sia importante Muller. Abbiamo grandi nomi in rosa, spesso si parla di quelli che non giocano, ma per noi è importante come trattiamo i giocatori. Questo è il nostro lavoro. Se il gol fosse arrivato dieci o quindici minuti prima avrei fatto lo stesso cambio. Thomas sa che ogni momento è importante”.

FOTO: Instagram Bayern Monaco