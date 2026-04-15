Kompany: “Orgogliosi della vittoria, ora testa al PSG. Sono ancora più forti di un anno fa”

16/04/2026 | 00:09:08

Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato a Prime Video, dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League.

Queste le sue parole: “Sono molto felice, orgoglioso della squadra, è una cosa positiva per tutti. Ora vogliamo qualificarci alla finale. Che giudizio dà di questa partita? “Penso che abbiamo fatto la cosa più importante del calcio, siamo rimasti in partita anche dopo lo svantaggio: vincere questa partita e il modo in cui l’abbiamo fatto è una cosa speciale per i nostri tifosi”. Adesso potete sognare in grande? “Noi lo facciamo da inizio stagione. Affrontiamo in semifinale la squadra che ha vinto la Champions l’anno scorso e che sembra ancora più forte. Sarà un’altra grande serata di calcio e proveremo ad arrivare in finale”.

Foto: sito Bayern