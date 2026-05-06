Kompany: “Non sono troppo deluso, in Champions ci riproveremo. Il PSG si è difeso molto bene”

07/05/2026 | 00:00:11

Il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany ha parlato a DAZN Germania dopo l’eliminazione dalla Champions League: “Non riesco a rimanere deluso a lungo. Certo, alla fine abbiamo perso due partite molto, molto combattute. Avremmo dovuto essere più decisivi. Congratulazioni al Paris. La Champions League per noi in questa stagione è finita, ma ci sarà un’altra occasione, e questa è una motivazione per me. L’unica cosa che devo ancora dire è che il Paris ha difeso incredibilmente bene sui cross. Hanno sempre difeso molto bene sulle seconde palle”.

foto x bayern