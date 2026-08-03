Kompany: “La società è stata chiara con Zaragoza e Palhinha. Sono sul mercato e andranno via”

03/08/2026 | 17:16:07

L’attuale allenatore del Bayern Monaco Vincent Kompany, in occasione della conferenza stampa dell’Audi Summer Tour, è stato molto chiaro circa il futuro di Bryan Zaragoza, da gennaio alla Roma, Joao Palhinha, nell’ultima stagione al Tottenham e Sacha Boey, al Galatasaray negli ultimi sei mesi: “La società ha parlato in modo chiaro e schietto ai giocatori interessati, quindi siamo in totale accordo su questo approccio. Cosa ancora più importante, li trattiamo con il massimo rispetto e apprezziamo ciò che hanno dato al club in passato. Continueremo a lavorare con loro come sempre, con assoluta professionalità. Finché il mercato è aperto, la situazione è del tutto chiara per tutti; dopodiché vedremo cosa succederà. Il mio compito principale è allenare la squadra, prepararla al meglio per la stagione e raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Foto: X Bayern