Kolo Muani: “Sono orgoglioso del gol. Fa sempre piacere avere un allenatore che ci supporta”

06/11/2026 | 00:14:00

L’attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro l’AZ Alkmaar. Queste le sue parole:

“È stata un’ottima partita, sono fiero di quello che ho fatto. Sono contento del gol che siamo riusciti a fare, prendiamo i tre punti e pensiamo alla prossima. Sono un attaccante, devo fare gol, sono orgoglioso di esserci riuscito, ma dobbiamo continuare in Serie A. Eravamo sull’orlo di una crisi, stasera torniamo con i tre punti e siamo contenti di questo. Fa sempre piacere avere un allenatore che ci supporta sempre. Anche le critiche sono sempre costruttive, ci aiutano a dare il massimo per la Juve”.

Foto: X Juve