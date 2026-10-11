Kolo Muani risponde a Daniel Maldini: la Juventus non va oltre il pari. Espulsi Pisacane e Spalletti

11/10/2026 | 22:41:27

Il Cagliari continua nel suo straordinario momento di forma e, grazie al pari, sale a 13 punti e mette fieno in cascina per la salvezza. La Juventus, invece, si sveglia tardi e deve accontentarsi di un punticino grazie al primo gol in campionato realizzato da Randal Kolo Muani. Il primo tempo, agonisticamente intenso e ricco di fiammate, ha sorriso al Cagliari che è passato in vantaggio grazie a Maldini, al quarto gol consecutivo, abile a spingere in rete dopo una serie di rimpalli fortunosi e un passaggio vincente di Mendy. Nella ripresa, Luciano Spalletti ha cambiato l’assetto offensivo dei suoi, inserendo Alajbegovic e Zhegrova sulle fasce per dare più elettricità e spunti. Proprio il kosovaro si è reso pericoloso in più occasioni, impensierendo un sempre attento Caprile. Ma è soltanto all’81esimo che la Vecchia Signora agguanta il gol del momentaneo 1-1 grazie alla prima rete in campionato di Kolo Muani. Il francese ha spinto in porta un delicato pallone piovuto dalla trequarti da Alajbegovic, svettando in modo regolare su Obert e non lasciando scampo all’estremo difensore sardo. Pochi minuti dopo, è sempre l’asse tra l’ex giocatore del Bayer Leverkusen e del PSG a sfiorare il gol del sorpasso, impedito dalla traversa colpita a botta sicura dal numero nove bianconero. Kolo Muani, galvanizzato dalla rete, si carica la squadra sulle spalle e, per centimetri, non riesce a confezionare il gol vittoria su una combinazione con Woltemade. Termina 1-1. Dopo il triplice fischio espulsi Pisacane e Spalletti dopo un confronto ravvicinato.

Foto: Instagram Juventus