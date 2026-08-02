Kolo Muani: “In ogni sessione di mercato ho fatto di tutto per tornare alla Juventus”

02/08/2026 | 21:53:22

Kolo Muani ha parlato ai canali ufficiali della Juventus: “In ogni sessione di mercato ho cercato di tornare. Per me è stato logico venire qui per giocare ancora per la Juventus e segnare gol per i tifosi e il club. Chi ritrova la Juventus? Un giocatore con ancora più voglia di segnare, di brillare e soprattutto vincere dei trofei. La Juventus mi ha accolto come una famiglia, è una grande famiglia e i tifosi mi hanno trasmesso tanto affetto. Anche il club mi ha fatto sentire tanto affetto e io voglio ricambiarlo. Tutto questo mi ha fatto venire voglia di tornare e non l’ho mai nascosto. Dunque per me venire qui è stata una scelta logica”.

foto sito juve