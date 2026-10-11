Kolo Muani: “Con Woltemade gli avversari si sono preoccupati di più e io avevo più libertà. Le occasioni arriveranno”

11/10/2026 | 22:57:49

Randal Kolo Muani ai microfoni di DAZN: “All’intervallo il mister ci ha detto di aumentare il numero di cross perché l’area sarebbe stata più occupata. Quando Woltemade è entrato, gli avversari si sono preoccupati di più e io avevo più libertà per giocare più fuori. Non è una bella situazione quando un attaccante non segna ma devo stare calmo, andare avanti e le occasioni arriveranno. Ho sempre sentito la fiducia di tutti”.

Foto: Instagram Juventus