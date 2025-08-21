Ufficiale: Luca Koleosho torna all’Espanyol

21/08/2025 | 18:25:17

“Luca Koleosho torna all’Espanyol. L’attaccante ritorna al club catalano in prestito dal Burnley, squadra con cui ha militato nelle ultime due stagioni. Il calciatore, nato negli Stati Uniti e con origini italo-canadesi, è arrivato al settore giovanile dell’Espanyol nel 2020, ancora in età giovanile. Da lì è passato alla squadra B, alternando anche apparizioni con il primo squadra. Ha esordito infatti contro il Granada nell’ultima giornata della stagione 2021-22, segnando il suo primo gol con la prima squadra nell’1-1 contro l’UD Almería nel giugno 2023. Nello stesso estate, Koleosho è stato ceduto al Burnley FC in Premier League, firmando un contratto quadriennale. Dopo aver esordito e segnato con il Burnley, sia in Premier League sia in Championship, Luca torna due anni dopo all’Espanyol, in prestito dal club inglese fino a fine stagione”.

Foto: sito Espanyol