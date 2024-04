Kolasinac: “Ho già giocato ad Anfield. E’ davvero speciale. Van Dijk è un esempio per noi difensori”

Saad Kolasinac, difensore dell‘Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Liverpool.

Queste le sue parole: “Ho già giocato ad Anfield, è uno stadio speciale. Giochiamo in trasferta ma siamo pronti ed entusiasti. Non vediamo l’ora di scendere in campo ed affrontare questa sfida”.

Che ricordi ha delle partite in Premier League? “C’è molto calore e molta energia qui, i tifosi si fanno sentire. Ci saranno momenti in cui sentiremo queste cose, ma dobbiamo oltrepassare questo ostacolo. Per questo speriamo di poter avere qualche opportunità”.

Come arriva la squadra dopo il ko contro il Cagliari in campionato? “Non siamo stati felici del risultato di Cagliari e aver perso all’ultimo, in quel modo… ma ci concentreremo sull’Europa League. Abbiamo analizzato molto bene ciò che non è andato e vogliamo giocare al massimo domani”.

C’è un giocatore a cui si ispira? “Van Dijk è un grande difensore, uno dei migliori al mondo. Scelgo lui come esempio”.

Foto: facebook Atalanta