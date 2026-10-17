Kolarov: “I nostri giocatori sanno quanto sono importanti le partite fuori casa, non avevamo sottovalutato l’avversario”

17/10/2026 | 21:02:28

Il vice allenatore dell’Inter, Aleksandar Kolarov, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Bologna. Queste le sue parole:

“Il Bologna ha fatto un grande primo tempo, poi nel secondo abbiamo noi alzato il nostro ritmo. Se in Europa fatichiamo? Non penso che l’Inter stia faticando in Europa, forse per la mancanza di risultati sì ma per il gioco espresso no. Sia con il Brugge sia con il Real abbiamo creato moltissimo. Cosa abbiamo detto ai giocatori durante l’intervallo? Il Bologna ha messo tanta intensità, noi abbiamo solo alzato il ritmo, non è cambiato il nostro atteggiamento. I nostri giocatori sanno quanto sono importanti le partite fuori casa in Italia e non avevamo sottovalutato l’avversario. La nostra rosa è talmente forte che il valore dei singoli si vede durante i novanta minuti. I giocatori non smettono mai di allenarsi forte in allenamento e questa è una grande fortuna per noi”.

Foto: X Inter