Koke suona la carica: “Siamo molto motivati dopo la delusione con il PSG”

19/06/2025 | 22:00:42

Koke, centrocampista dell’Atletico Madrid, carica i suoi in vista della seconda gara per il Mondiale per Club contro i Seattle Sounders: “Siamo molto motivati dopo la delusione della sconfitta con il PSG. Vogliamo la rivincita e dimostrare che siamo una buona squadra, come abbiamo già fatto durante questa stagione”, ha dichiarato.

Poi ha proseguito: “Abbiamo faticato a mantenere il possesso palla, ma nella ripresa siamo stati migliori. Se avessimo segnato prima, forse sarebbe cambiato tutto. La squadra ha la capacità di migliorare l’intensità”. Koke ha commentato anche il gioco dei prossimi avversari, che ha definito coraggiosi: “Non hanno paura di attaccare, sarà una partita interessante”.

foto: Instagram Koke