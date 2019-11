Koke: “Gli ultimi ricordi non sono positivi, proveremo a vincere. CR7 bestia nera? Pensiamo a tutta la Juve”

Koke, centrocampista dell’Atletico Madrid, ha parlato alla vigilia della gara di Champions League contro la Juventus in conferenza stampa: “Gli ultimi ricordi non sono positivi, domani faremo il possibile per vincere. Sappiamo che giochiamo contro una delle più forti e ci impegneremo al massimo per ottenerli. Ogni partita è diversa, serve entrare in campo con voglia di vincere, più dell’ultima volta che abbiamo giocato qui. Il vantaggio è esserci allenati molto e bene, faremo tutto per vincere. Ronaldo è la bestia nera? Noi guardiamo la Juventus, che ha un livello alto. Non è solo Cristiano, che ci ha fatto però tanti gol. Vedremo se riuscirà a fare una gara delle sue o meno”.

Foto: Atletico Madrid Twitter