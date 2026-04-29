Koke: “Buon secondo tempo. A Londra possiamo vincere”

30/04/2026 | 00:06:16

Koke, centrocampista dell’Atletico Madrid, ha parlato a Prime Video dopo il pareggio contro l’Arsenal.

Queste le sue parole: “Ci abbiamo provato. Abbiamo iniziato andando sotto per un rigore che, per me, era dubbio. Abbiamo avuto le occasioni per vincere, ma tutto si deciderà al ritorno. Difendono molto bene e hanno gente molto veloce davanti. Dobbiamo essere questo tipo di squadra. Se giochiamo a questo livello, possiamo vincere. Occasioni sprecate? Ci è mancato il guizzo per chiudere la partita nonostante le chance create. Loro arrivavano fino al limite dell’area, ma non facevano male”.

Sulla prestazione offerta da Griezmann, all’ultimo saluto al Metropolitano in Champions League visto che al termine della stagione saluterà per approdare in MLS: “Speriamo che quella di Londra non sia l’ultima partita in Champions”.

Foto: Instagram Koke